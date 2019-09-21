В Индонезии хотят криминализировать секс вне брака и однополые отношения

Ожидается, что проект нового кодекса, который также вводит штрафы за оскорбление президента, примут на следующей неделе.

Индонезия планирует принять новый Уголовный кодекс, который криминализирует секс вне брака, а также фактически запрещает однополые отношения.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

Ожидается, что проект нового кодекса, который также вводит штрафы за оскорбление президента, примут на следующей неделе.

Читайте такжеБруней отменяет смертную казнь за гомосексуализм

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала проект Уголовного кодекса «катастрофическим не только для женщин, религиозных и гендерных меньшинств, но и для всех индонезийцев». Правозащитники отмечают, что многие статьи нового кодекса дискриминируют женщин, представителей ЛГБТ-сообщества, религиозные меньшинства, а также ограничивают право на свободу слова и собраний. Организация призвала власти страны отказаться от его принятия.

В то же время глава Министерства юстиции и прав человека Индонезии Ясон Лаоли утверждает, что закон призван заменить 100-летний Уголовный кодекс голландской колониальной эпохи и осовременить уголовное законодательство страны.

Комиссия Палаты представителей, которая занимается юридическими аспектами этого вопроса, согласовала окончательный законопроект, который законодатели рассмотрят 24 сентября на заседании парламента. Предварительно все партии в парламенте уже дали свое согласие на его принятие.

Новый кодекс вступит в силу через два года после решения о поддержке законопроекта.