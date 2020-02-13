Глава Amazon купил поместье в Беверли-Хиллз за рекордные $165 миллионов

Площадь особняка – 1260 квадратных метров.

Основатель Amazon Джефф Безос купил в Беверли-Хиллз в Калифорнии поместье за рекордные 165 миллионов долларов.

Читайте такжеСписок богатейших людей Forbes впервые в году сменил лидераОб этом сообщает The Wall Street Journal.

Площадь особняка – 1260 квадратных метров. На территории есть сады, террасы, два гостевых дома, три теплицы, теннисный корт, бассейн, поле для гольфа на девять лунок и автокорт с собственным сервисным гаражом.

Это поместье было спроектировано в 1930-е годы для Джека Уорнера – на тот момент президента кинокомпании Warner Bros.

Известно, что Безос уже владеет несколькими квартирами в Нью-Йорке с видом на Центральный парк, поместьем в Медине, огромным ранчо в западном Техасе и двумя объектами недвижимости в Вашингтоне.

Ранее УНИАН сообщал, что по версии журнала Forbes основатель Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком планеты.