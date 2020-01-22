Владелец LVMH потерял первое место в рейтинге богатых людей мира из-за вируса в Китае

Сейчас на первую строчку вернулся основатель Amazon Джефф Безос.

Владелец концерна LVMH (Louis Vuitton и Dior) Бернар Арно, лишился первого места в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Он возглавлял рейтинг четыре дня – с 17 января 2020 года.

Читайте такжеНовый вирус в Китае – все, что известно о коронавирусе 2019-nCoVКак пишет Esquire, сейчас на первую строчку вернулся основатель Amazon Джефф Безос. К 21 января его состояние увеличилось на 489 миллионов – до 116,1 миллиарда долларов. В свою очередь, состояние Арно уменьшилось на 3,7 миллиарда – до 112,9 миллиарда долларов.

Акции LVMH упали на фоне вспышки нового вируса в Китае. По мнению аналитиков, эпидемия может отразиться на рынке люксовых товаров, продажи которых обычно возрастают перед китайским Новым годом.

Впервые Бернар Арно сместил Джеффа Безоса с первого места 16 декабря 2019 года. Но тогда владелец LVMH продержался в лидерах всего несколько минут. После акции Amazon вновь выросли, и Безос снова вернулся на второе место.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный тип коронавируса.