Папа Франциск проигнорировал предложения по ослаблению целибата священников
Папа Римский Франциск по итогам синода относительно региона Амазонии не одобрил предложений епископов касательно ослабления целибата (запрета жениться) для местных священнослужителей.
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Как сообщает DW, 12 февраля Ватикан обнародовал заключительный документ синода. В нем понтифик призвал привлекать к деятельности Католической церкви в Амазонии больше миссионеров и женщин.
Также Франциск выступил против преступной деятельности международных концернов в регионе Амазонки, которые творят несправедливость в отношении окружающей среды и коренных народов региона.
Целибат в Католической церкви был введено во времена Папы Григория Великого (590-604 гг.). Целесообразность его сохранения в современности является предметом активных дискуссий.
Ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с папой римским Франциском в Ватикане попросил помочь с освобождением украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.