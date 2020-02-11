American Interest: Россия ведет политическую войну, и Западу пора нанести удар в ответ

Российское политическое наступление базируется на трех основных опорах, которые нужно разрушить.

Политическая война вернулась. Запад наконец-то начинает осознавать, что авторитарные государства пытаются не только его ослабить, но и запугать, подорвать. Кроме того, они пытаются подавить лиц, бизнес и институты, которые препятствуют или угрожают их интересам.

Исследователи соглашаются с работой Кристофера Волкера и Джессики Людвиг, в которой они описали усилия Китая и России по созданию «острой силы» против их врагов. Более подробная оценка требует рассмотрения того, насколько эти усилия под контролем разведки и спецслужб Москвы и Пекина. Об этом на страницах American Interest пишут исполнительный директор Istok Associates Limited Нил Барнетт и директор центра исследования России и Евразии в Henry Jackson Society Эндрю Фоксалл.

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Москва и Пекин превратили в оружие свою предыдущую доброкачественную активность включительно с дипломатией, потоками инвестиций, развитием инфраструктуры, покупками иностранных активов и СМИ. Университетские студгородки стали полями битвы за влияние и вмешательство. Эту деятельность дополняют более агрессивные операции политической войны, такие как шпионаж, кибератаки и кражи интеллектуальной собственности. Со своей стороны, Запад отказался от подобных операций после конца Холодной войны, считая, что идеологии, которые породили политические битвы, а именно коммунизм и авторитаризм, отошли на «свалку истории».

Сдерживать, бороться и побеждать кампании политической войны – это критическая потребность Запада. Отказ это делать создает риск дальнейшего упадка того, что осталось от основанного на правилах мирового порядка. Это ослабит западные альянсы и партнерство, а заодно усилит уверенность авторитарных режимов в проведении новых и более опасных кампаний. Однако, главный вызов ведения политических войн заключается в добровольном невежестве, которое порождает истинное невежество.

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Авторы указывают на усилия России как на реальный пример. Кампанию Москвы часто рассматривают как такую, что исключительно ограничивается «дезинформацией в интернете» и «фальшивыми новостями». Исследование и борьба с этими феноменами стали удобным полем для целой индустрии академиков, неправительственных организаций и аналитических центров. Но, как и в случае айсберга, основная масса российской стратегии остается вне поля зрения общества. Операции в информационной сфере – это лишь одна из трех опор «треноги», на которой стоят российские кампании политической войны. Авторы перечисляют эти опоры.

Первая из них – это дезинформация и кибератаки. Эта опора «треноги» включает активности, которые хоть и не исключительно, но в основном проводятся в цифровом мире. Речь идет о сеянии и пропаганде дезинформации с целью исказить, запутать и деморализовать. В эту же категорию входит хакерство, доксинг и другие наступательные информационные операции.

Вторая опора финансовая. Масштабные международные операции политического влияния требуют немалых финансовых ресурсов. Поскольку такие меры по своей природе скрыты и в определенной степени пригодны для возражений, происхождение нужных денег должно оставаться размытым. Это политическое отмывание.

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Третья опора – это человеческое измерение. Оно самое близкое к традиционному шпионажу и включает вербовку и управление агентурой. Масштабы и определения такой активности серьезно расширились в последние десятилетия, что представляет вызов для контрразведки.

Западу нужно осознать, понять и сформулировать вызовы, перед которыми он предстал. Много западных столиц не думали серьезно о политических войнах с 1980-х годов. А кадры в этих странах, которые в прошлом участвовали в таких противостояниях, уже на пенсии или же в ближайшее время на нее выйдут. Учитывая это, Западу не хватает интеллектуальной базы, чтобы понять и дать ответ на операции политической войны. К тому же он имеет ограниченные возможности в использовании стратегии авторитарных врагов, которые постоянно пересекают границу приемлемого поведения в мирное время.

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Чтобы разрушить «треногу» кампаний политической войны России, все ее три опоры нужно свергнуть. Для этого понадобится новое законодательство, которое признает угрозу и ее суть. Подходы контрразведки следует очистить от анахронизмов. А ресурсы для внутренней контрразведки нужно увеличить. Стоит возродить или развить экспертную базу в сфере политической войны. Это нужно сделать на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях в гражданских и военных частях правительства.

Не нужно снова изобретать колесо. По крайней мере, не сейчас. Во всяком случае Запад уже был в такой ситуации. Просто пришло время осознать этот факт.