В Иране не соглашаются с требованием Канады компенсировать более миллиарда долларов за катастрофу самолета МАУ

Кроме того Иран отверг призыв премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить «черные ящики» со сбитого самолета за границу, чтобы там их расшифровали.

В Иране заявили, что иск канадских юристов, в котором они хотят добиться от Ирана компенсации, по крайней мере, $1,1 млрд за катастрофу украинского самолета, не имеет правовых оснований.

Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зафира, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

«Действия Ирана базируются на международных правилах», — сказал иранский министр.

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Он также заявил, что Иран отверг призыв премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить «черные ящики» со сбитого самолета за границу, чтобы там их расшифровали.

Напомним, канадские юристы добиваются группового иска от имени родственников людей, погибших в результате катастрофы украинского самолета. Они хотят добиться от Ирана компенсации в размере $1,1 млрд.

В иске обвиняют Иран, его верховного лидера и главных командиров Корпуса стражей Исламской революции, в частности главу подразделения, ответственного за то, что самолет был сбит иранскими ПВО, Амирала Гаджизаде.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился ночью 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни, что в окрестностях Тегерана.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы — 11 украинцев.

Среди погибших также было 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по 3 гражданина Германии и Великобритании.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что данные канадской разведки и разведки союзников указывают на то, что украинский самолет сбила иранская ракета.

10 января Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он не исключает версию что самолет сбили ракетой, однако добавил, что на сегодняшний день эта версия является неподтвержденной.

11 января Иран признал, что самолет Boeing сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, официальным извинениям по дипломатическим каналам. Со своей стороны президент Ирана заверил, что все виновные будут наказаны.