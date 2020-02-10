Handelsblatt: Кремль пытается использовать страх перед смертельным коронавирусом

Россияне нервничают из-за китайского коронавируса, и Кремль с помощью популистских поступков пытается получить от этого выгоду.

Москва подавляет все! Государственное телевидение показывает, как президент России на специальном заседании правительства раздраженно говорит о коронавирусе. Вице-премьер-министр Татьяна Голикова, ответственная за социальную политику, только отчиталась о резком увеличении цен на лекарства от гриппа и медицинские маски в аптеках.

«Вы должны отобрать у них лицензии, вот и все», - сказал Владимир Путин, подчеркнув, что «желающих нажиться» нужно отследить и ликвидировать.

«Так в их жадность успокоится», - говорил российский президент. Китайский коронавирус также стал одной из главных тем в новостях и социальных сетях России, - пишет Handelsblatt.

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Многие россияне действительно серьезно обеспокоены тем, что смертельный вирус может распространиться в их стране. Все же Россия не просто непосредственный сосед Китая, у нее также самый длинная общая граница с ним. Кремль осознал масштаб проблемы и теперь пытается набрать политические очки, демонстрируя свою «заботу о народе».

«При этом он использует свою давнюю стратегию. С одной стороны государственные телеканалы показывают страшные репортажи из Китая, чтобы объяснить всю опасность. А с другой эти же каналы сообщают, что ситуация в России под полным контролем властей», - говорится в статье.

Издание признает, что некоторые действия Москвы действительно необходимы. Правительство правильно сделало, что распорядилось создать резерв лекарств против гриппа (поскольку других препаратов для лечения коронавируса нет). К тому же, он своевременно закрыл границу с Китаем. Всем, кто прибывает в страну, меряют температуру. А если возникают подозрения, людей отправляют в карантин. Но все это помогает бороться с распространением вируса лишь частично. Ведь сейчас медики уже установили, что его могут распространять зараженные люди, у которых еще нет симптомов.

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Издание называет популизмом требование правительства депортировать иностранцев, которые могут быть заражены. Это, хоть и кажется логичным, противоречит международным нормам. А еще это может осложнить лечение людей. Такие действия в любом случае не выгодны для России. Поскольку эвакуация больных, согласно плану действий на случай чрезвычайных ситуаций, должна осуществляться на специальном самолете.

Немецкое издание пишет, что Москва бросилась эвакуировать своих граждан из Уханя значительно позже, чем страны Запада. Если немцев вернули домой в конце января, то Кремль отправил самолет в соседнюю страну по россиян только в середине прошлой недели. Некоторые эвакуированные граждане жаловались, что их везли, «как мешки с картошкой», без обеспечения нужной информацией и условий на борту.

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Однако, эти истории не показывают в программе «Вести». Вместо этого государственная пропаганда транслирует родственников эвакуированных, которые «хвалят власть».

Согласно данным «Ситибанка», рост экономики России сократился на 0,3% из-за падения цен на нефть. Но эти новости не на первых полосах. Репортажи о вирусе из Китая также вытеснили новости о сомнительной реформе конституции и изменения в составе правительства. В центре внимания теперь стоит не реорганизация власти в России, а то, как Москва «заботится» о населении.