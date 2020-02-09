В Южной Корее мать "пообщалась" с умершей дочерью при помощи VR-очков (видео)
В Южной Корее специалисты по виртуальной реальности смогли создать невероятно реалистичный VR-образ умершей девочки, "оживив" ее таким образом для матери.
Об этом сообщает Mash.
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Три года назад у семилетней Найон диагностировали неизлечимое заболевание, и в течение месяца она скончалась. Родители собрали самые яркие фото и видео из семейного архива и передали их специалистам по виртуальной реальности.
Виртуальную копию девочки разработчики поместили в парк, где семья часто гуляла вместе. Они выбрали подходящую по возрасту девочку-актрису, записали, как она ходит, бегает, машет рукой, а затем на этот образ наложили имеющиеся изображения Найон.
При помощи специальных VR-перчаток и VR-очков мать девочки Чан Чжи Сун смогла прикоснуться, пригладить ей волосы, поговорить и даже услышать голос девочки. Мать девочки призналась, что наконец сбылась потаенная мечта.
На работу над проектом у команды разработчиков ушло около восьми месяцев.