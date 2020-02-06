В Колумбии умер личный киллер Эскобара, которому приписывают убийство нескольких сотен людей

Киллер, известный как Попай, хвастался убийством 300 человек для Эскобара.

Наемный убийца накробарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес умер в возрасте 57 лет в больнице колумбийской Боготы, где с декабря лечился от рака желудка.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на колумбийских чиновников.

Киллер, известный как Попай, хвастался убийством 300 человек для Эскобара. В документальном фильме он описывал сам себя так: "Я профессиональный убийца. Я убивал за деньги и во имя безграничного уважения и любви к Пабло".

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Веласкес сдался властям в 1992 году и провел 23 года в тюрьме. Свою славу он получил за рассказы о своей преступной жизни.

В 2014 году его освободили из тюрьмы. После этого он запустил канал на YouTube, где собрал миллионную аудиторию. В 2018 Веласкес снова попал в тюрьму по обвинению в вымогательстве. Его арестовали на вечеринке, которую организовали ведущие следователи по вопросам наркоторговли в Колумбии.

В 1980-х и 1990-х годах империя наркотиков сделала Эскобара одним из самых богатых людей в мире. Он был убит колумбийской полицией в 1993 году, когда пытался избежать экстрадиции в США.