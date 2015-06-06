Санкции против России не заставили Путина отказаться от военной агрессии в Украине - Пентагон

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Западные страны не признали присоединения Крыма к России и возлагают на Москву значительную долю ответственности за конфликт на Донбассе. В этой связи они в несколько этапов ввели санкции в отношении российских политиков и предпринимателей, а также ряда сырьевых и оборонных компаний и госбанков.

"Ясно, что санкции сказываются на российской экономике. Но незаметно, чтобы это как-то заставляло Путина отказаться от курса, которому он следовал в прошлом году в Крыму", — заявил Картер по итогам секретного совещания по России с американскими дипломатами и военными руководителями в Штутгарте.

Читайте такжеПентагон обсудит с союзниками меры противодействия российскому военному вмешательству в Украине"Есть другие вещи, которые мы должны сделать в связи с тем, что, по крайней мере пока, Владимир Путин не меняет своего курса и в своих заявлениях не делает никаких намеков на то, что намерен его поменять. Так что мы должны приспособиться к этой реальности в долгосрочной перспективе", — приводит слова Картера.

"Россия позиционирует себя враждебно — и на словах, и в действиях, и непохоже чтобы это скрывали. Так что нам нужно четко признать этот факт", — добавил министр.

Ранее УНИАН сообщал, что в Пентагоне настаивают на необходимости послабления санкций против России и требуют позволить покупать российские ракетные двигатели.