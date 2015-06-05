В Кремле сомневаются в существовании "фабрики троллей"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы не знаем, что это за агентство, и никогда с ним никакого взаимодействия не было, - подчеркнул он. - Мы не могли с ним взаимодействовать, потому что мы не знаем, что это за агентство и чем оно занимается. И есть ли оно на самом деле".

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