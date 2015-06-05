В Кремле сомневаются в существовании "фабрики троллей"
Кремль не сотрудничает с так называемым агентством интернет-исследований и даже не знает, существует ли такое на самом деле.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Мы не знаем, что это за агентство, и никогда с ним никакого взаимодействия не было, - подчеркнул он. - Мы не могли с ним взаимодействовать, потому что мы не знаем, что это за агентство и чем оно занимается. И есть ли оно на самом деле".
Читайте такжеКремлевским "троллям" платят 45 тысяч рублей в месяц - СМИ Ранее УНИАН сообщал, что экс-сотрудница петербургской фабрики интернет-троллей (формально — «Агентства интернет-исследований», а юридически — ООО «Главсеть») Людмила Савчук судится со своими бывшими работодателями. Также она рассказала о процессе работы "троллей". По ее словам, в организации работает "около 400 человек".