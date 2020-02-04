Легенду порно Джесси Джейн арестовали за насилие

Сама Джесси Джейн заявила, что во время ссоры бойфренд схватил ее за шею и ударил об стену.

Известную порнозвезду Джесси Джейн арестовали из-за того, что она избили и покусала своего бойфренда.

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Об этом сообщает New York Post.

По данным полиции, конфликт между порнозвездой и ее возлюбленным начался с того, что она выбросила его лекарства, приняв их по ошибке за стероиды. Узнав об этом, мужчина высказал свое недовольство, но в ответ получил по лицу и был искусан за руку. Предположительно оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Сама Джесси Джейн заявила, что во время ссоры бойфренд схватил ее за шею и ударил об стену. Однако полицейские не обнаружили на ее теле каких-либо ссадин.

Актрису обвиняют в домашнем насилии.

Как сообщал УНИАН, одна из самых успешных звезд Pornhub Стефани Саддора, известная под псевдонимом Дженни Ли, переехала жить на улицу и завела себе «настоящих» друзей.