МВФ дал Греции время на возвращение долга до конца месяца

Об этом сообщают западные информагентства со ссылкой на МВФ, передает DW.DE. Первый платеж в размере 300 млн евро Афины должны были перечислить сегодня. Сейчас же почти 1,6 млрд евро должны быть перечислены 30 июня. Отсрочка дает Греции время продолжить переговоры с европейскими кредиторами относительно второго пакета финансовой помощи в размере 7,2 млрд евро.

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Кроме того, как стало известно, Еврокомиссия рассматривает возможность выделения Греции дополнительного пакета помощи через Европейский фонд финансовой стабильности EFSF. По данным немецких изданий Die Welt и Handelsblatt, речь идет о 10,9 млрд евро, которых Афинам должно хватить до конца лета для погашения долгов. Как пишет Die Welt со ссылкой на источник в европейских финансовых кругах, другой возможности, чтобы Греция смогла продержаться до осени, практически нет.

В то же время, как сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в европейских кругах, очередная кризисная встреча по греческому вопросу, которая должна была состояться сегодня в Брюсселе, переносится. Скорее всего, переговоры главы Еврогруппы Еруна Дейсселблума с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером продолжатся в середине следующей недели, уже после встречи G7 в Баварии. В ходе предварительной встречи по урегулированию долговой проблемы Греции стороны не смогли прийти к компромиссу.