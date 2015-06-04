США обвинили Россию во вчерашнем обострении конфликта на Донбассе

Официальный представитель государственного департамента Мэри Харф заявила, что бои под Марьинкой начались с наступления боевиков так называемой "ДНР". Она отметила, что прямую ответственность за предотвращение подобных инцидентов несет Россия, передает Би-би-си.

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В связи с этим представитель госдепартамента допустила расширения санкций против России. По словам Мэри Харф, такой вариант развития событий будет возможен при дальнейшем обострении конфликта.

Как сообщал УНИАН, вчера рано утром боевики начали атаковать позиции сил АТО в Марьинке Донецкой области. Ожесточенные бои длились весь день, и только поздно вечером напряжение спало.