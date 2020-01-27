В Хорватии военный вертолет упал в Адриатическое море, есть погибшие

Спасатели уже достали из моря тело одного погибшего члена экипажа, поиски еще одного продолжаются.

Недалеко от хорватского города Шибеник военный вертолет во время учений упал в Адриатическое море.

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Как сообщается на сайте "24 канала" со ссылкой на Slobodna Dalmacija, спасатели уже достали из моря тело одного погибшего члена экипажа.

Известно также, что во время полета был еще один член экипажа. Его поиски до сих пор продолжаются.

В Министерстве обороны Хорватии уверяют, что предпринимают все необходимые меры для поиска и спасения еще одного члена экипажа.

Ранее УНИАН сообщал, что знаменитый баскетболист НБА Коби Брайант погиб в результате аварии вертолета.