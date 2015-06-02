С затонувшего в Китае корабля спасли всего 13 человек - СМИ

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Также были найдены тела шестерых погибших. Спасатели предполагают, что на борту корабля до сих пор остаются живые люди.

Среди спасенных - капитан и главный инженер судна. Их задержали, на данный момент они дают показания. Капитан сообщил, что корабль попал в неожиданный смерч и в течение двух минут затонул.

По информации СМИ, корабль не был перегружен, а на борту было достаточно спасательных жилетов. Сигнал о катастрофе экипаж не подал.

Читайте такжеУ побережья Коста-Рики затонуло грузовое судно с токсичными химикатамиНа место трагедии прибыл премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян и один из его заместителей Ма Кай. Спасательная операция усложняется сильным ветром и дождем. Большинство из 406 пассажиров корабля - пожилые китайские туристы в возрасте от 60 до 80 лет. Кроме того, на борту находились 47 членов экипажа и пять представителей туристических фирм, сообщает Dpa. Корабль длиной 76,5 метров течение отнесло на три километра вниз. Глубина в районе трагедии составляет около 15 метров.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 2 июня, на китайской реке Янцзы удалось спасти 12 человек из 458, которые находились на борту речного судна, затонувшего в понедельник.

Пассажирское судно «Звезда Востока» осуществляло рейс из Нанкина в Чунцин и оказалась на пути циклона. Подавляющее количество пассажиров были китайскими туристами.

Проведению спасательной операции на реке Янцзы препятствовал штормовой ветер и ливень.