В Китае на реке Янцзы затонуло судно с 458 людьми на борту

В Китае на реке Янцзи затонуло пассажирское судно с 458 людьми на борту. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Судно под названием "Восточная звезда" затонуло 1 июня утром в провинции Хубей (Hubei).

По словам капитана и главного инженера, которых удалось спасти, судно быстро затонуло вскоре после того, как попало в циклон.

Читайте такжеСудно с сотнями мигрантов затонуло в Средиземном море - СМИНа борту находились 405 пассажиров и 47 членов экипажа. Судно следовало из Нанкина в Чунцин на юго-западе Китая.

На данный момент спасти удалось 8 человек. Спасательные работы затруднены из-за сильного ветра и сильного дождя.

Ранее УНИАН сообщал, что более 160 выходцев из стран Африки погибли в результате крушения судна у берегов Ливии.