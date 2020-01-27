Остается помощником Путина: в Кремле заявляют, что указа об увольнении Суркова все еще нет

По словам Пескова, полномочия нового заместителя главы администрации президента Козака пока не определены.

В Кремле заявили, что указа об увольнении помощника президента РФ Владислава Суркова нет, а полномочия нового заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака пока не определены.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

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«Пока могу сказать, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Ситуация де-факто остается такая, что он пока продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина», - сказал Песков и добавил, что в его обязанностях - курирование политики по отношению к Украине.

На вопрос, ходил ли Сурков на работу, Песков ответил, что точно не может сказать, поскольку «функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляет».

На просьбу УНИАН ответить, чем будет заниматься в администрации президента новый заместитель Дмитрий Козак, Песков сказал: «Пока уточняется (круг его обязанностей). На днях расскажу, как только будет все уточнено».

На уточняющий вопрос, может ли Козак возглавить украинское направление в АП РФ, Песков ответил: «Речь идет об администрации президента, и здесь все занимаются тем, чем уполномочивает глава государства. Как президент решит, так и будет».