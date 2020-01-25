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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 29 человек

22:12, 25 января 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает издание Bursada Bugün со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что в результате землетрясения пострадали 1243 человека.

Более три тысячи спасателей продолжают разбирать завалы в поискать людей.

Как сообщал УНИАН, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в поселке Сивридже в провинции Элязыг.

Сначала сообщалось о 22 погибших в результате землетрясения, затем их количество возросло до 26 человек.

По предварительным данным МИД, украинский среди жертв и пострадавших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции вечером 24 января, нет.

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