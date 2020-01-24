В немецком Кельне из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали тысячи людей (видео)
10:39, 24 января 2020Мир
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Бомбу успешно обезвредили, на это саперы потратили около часа.
Бомбу обезвредили / скриншот видео ТСН
В немецком Кельне тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из-за бомбы времен Второй мировой.
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Как говорится в сюжете ТСН, нашли снаряд во время строительных работ в университетской больнице. Следовательно, первыми эвакуировали полтысячи пациентов учреждения и всех сотрудников. Впоследствии покинуть помещение из соображений безопасности попросили еще почти шесть тысяч жителей расположенных рядом домов, учащихся школы и воспитанников детского сада.
Бомбу успешно обезвредили, на это саперы потратили около часа.
Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из-за бомбы времен Второй мировой в Германии
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