Из-за бомб времен Второй мировой в центре Дортмунда прошла масштабная эвакуация (видео)
08:45, 13 января 2020Мир
118 0
Обезвредить и вывезти за город саперам удалось пока только две из четырех бомб.
На месте работают саперы / скриншот видео ТСН
Из-за обнаруженных бомб времен Второй мировой в немецком Дортмунде эвакуируют 14 тысяч человек.
Читайте такжеГермания будет наказывать тюрьмой за попытки "лечить" геев
Как говорится в сюжете ТСН, военные снаряды нашли в самом центре Дортмунда еще несколько месяцев назад. Тогда же власти и предупредили местных, что собираются их обезвредить. От людей освободили несколько больниц, школу и близлежащие дома. Закрыли и городской вокзал.
Обезвредить и вывезти за город саперам удалось пока только две из четырех бомб. Сколько продлится операция – неизвестно. Вероятно, людям во временных убежищах придется провести несколько суток. Пока работают саперы, полиция охраняет имущество от мародеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter