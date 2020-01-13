Из-за бомб времен Второй мировой в центре Дортмунда прошла масштабная эвакуация (видео)

Обезвредить и вывезти за город саперам удалось пока только две из четырех бомб.

Из-за обнаруженных бомб времен Второй мировой в немецком Дортмунде эвакуируют 14 тысяч человек.

Читайте такжеГермания будет наказывать тюрьмой за попытки "лечить" геев

Как говорится в сюжете ТСН, военные снаряды нашли в самом центре Дортмунда еще несколько месяцев назад. Тогда же власти и предупредили местных, что собираются их обезвредить. От людей освободили несколько больниц, школу и близлежащие дома. Закрыли и городской вокзал.

Обезвредить и вывезти за город саперам удалось пока только две из четырех бомб. Сколько продлится операция – неизвестно. Вероятно, людям во временных убежищах придется провести несколько суток. Пока работают саперы, полиция охраняет имущество от мародеров.