Непризнанная ПМР запретила проезд в Украину автомобилям с молдавской регистрацией

Запрет начнет действовать с 24 января.

Так называемая Приднестровская молдавская республика решила запретить пересекать свой участок молдавско-украинской границы автомобилям с номерами Молдовы, которыми управляют водители с молдавскими правами.

Об этом сообщают молдавские СМИ со ссылкой на решение так называемого совета безопасности ПМР.

Отмечается, что данный запрет начнет действовать с 24 января.

"В решении отмечается, что мера принята в ответ на введенный 10 января молдавскими властями запрет автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу. Тирасполь обещает снять ограничения, как только то же самое сделает Кишинев", - пишет издание.

Ранее в "МИД ПМР" сообщили, что молдавские власти "в одностороннем порядке" запретили автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу.

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В молдавском Бюро реинтеграции ответили, что ввели подобный запрет, но только "в тестовом режиме". В ведомстве отметили, что это необходимо для того, чтобы подвигнуть приднестровских автовладельцев получать нейтральные номера и водительские права "установленного образца".

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД России заявили, что смена политического руководства в Украине не повлияла на ее позицию по вопросу с Приднестровьем.