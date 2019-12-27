Позиция Украины по Приднестровью при Зеленском не изменилась - МИД РФ

Украина поддерживает территориальную целостность Молдовы.

Смена политического руководства в Украине не повлияла на ее позицию по вопросу с Приднестровьем.

Об этом "ТАСС" заявил посол по особым поручения МИД РФ Сергей Губарев, который представляет Россию в переговорном процессе по урегулированию ситуации в регионе.

По его словам, Украина, как и ранее, считает Приднестровье частью Молдовы.

"Пока эти подходы видимых изменений не претерпели, и показателем этого является то, что все тот же представитель от Украины - Виктор Крыжановский - принимает участие в переговорном процессе, - сказал Губарев.

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"Разумеется, он выражает позицию Киева. Как правило, когда у руководства страны меняется мнение, то меняют и выразителя этого мнения", - добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что оккупированный Донбасс от Приднестровья отличает лишь то, что у нас раздаются выстрелы. "Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен, я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия ...", - отметил он.