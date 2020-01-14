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В Иране задержали 30 участников протестов из-за сбитого украинского самолета

19:58, 14 января 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что протесты с требованием отставки власти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи продолжились в Тегеране и сегодня.

Сообщается, что правоохранители применили против демонстрантов дубинки, электрошокеры, а также были слышны звуки выстрелов. Однако в иранской полиции отрицают применение оружия.

Представители судебной системы Ирана отмечают, что в ходе беспорядков были задержаны 30 человек. В то же время иранские власти уверяют, что проявляет терпимость к "законным протестам".

Протесты вспыхнули после того, как власти Ирана признали, что их военные случайно сбили самолет МАУ. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за "крылатую ракету".

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