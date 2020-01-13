В Беларуси убийца получил второй пожизненный срок

До конца жизни он должен находиться в колонии строгого режима.

В Минске городской суд приговорил Сергея Девкша к пожизненному сроку заключения, который станет для него вторым подобным приговором.

Как сообщает Sputnik, Девкш уже отбыл 15 лет в колонии за убийство сотрудника милиции. В этот раз его осудили за покушение на убийство.

"Суд признал Сергея Девкша виновным в покушении на убийство сотрудника милиции и назначил ему 23 года лишения свободы. С учетом ранее назначенного наказания он будет отбывать пожизненное заключение в колонии особого режима", - пишет издание.

Отмечается, что перед вынесением приговора преступник сначала отворачивался от камер журналистов, а после стал демонстративно позировать и улыбаться. На вопрос, понятен ли ему приговор, он ответил утвердительно. Примечательно, что милиционер, на которого покушался подозреваемый, также присутствовал и зале.

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В начале нового тысячелетия Девкш был объявлен в международный розыск, а задержали его в Польше. После чего экстрадировали в Беларусь и судили за убийство сотрудника милиции в августе 2001 года. До этого он уже отбывал наказание за убийство нескольких человек.

За убийство сотрудника милиции (с учетом ранее совершенных преступлений) Девкша могли приговорить к исключительной мере наказания. Но учитывая его выдачу с территории Евросоюза, где смертная казнь запрещена, убийце назначили один пожизненный срок, а сегодня еще и второй. Сегодня он получил пятый по счету приговор.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси 10 января вынесли первый в 2020 году смертный приговор - в отношении сразу двух человек. Двух братьев Костевых - Илью и Станислава обвинили в убийстве своей учительницы, жившей неподалеку, а также в поджоге ее дома.