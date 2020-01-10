В Беларуси вынесли смертный приговор двум братьям, обвиняемым в убийстве учительницы

Решение суда можно обжаловать.

В Беларуси сегодня вынесли первый в 2020 году смертный приговор - в отношении сразу двух человек.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", Могилевский областной суд на выездном заседании в Черикове огласил приговор двум братьям Костевым - Илье и Станиславу. Их обвиняют в убийстве своей учительницы, жившей неподалеку, а также в поджоге ее дома.

Отмечается, что прокурор 8 января запросила для них высшую меру наказания, на следующий день обвиняемые выступили с последним словом. Свою вину они признали и заявили о раскаянии. Сегодня суд огласил решение. Примечательно, что его принял судья, который рассматривал дело Александра Осиповича, также приговоренного к смертной казни за двойное убийство. Его расстреляли менее месяца назад.

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Сегодняшний приговор можно обжаловать в суде высшей инстанции.

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе осудили недавнюю смертную казнь в Беларуси.