Британия прокомментировала задержание своего посла в Иране

Британский посол посещал акцию памяти, поскольку некоторые из погибших имели британское гражданство.

Британия назвала задержание своего посла в Иране Роба Макэра вопиющим нарушением международного права.

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Макэр был задержан вчера после посещения акции памяти погибших при крушении украинского самолета, ошибочно сбитого иранской ракетой. Акция переросла в митинг с требованием отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Посол покинул мероприятие до начала протестов, однако был задержан и обвинен в участии в организации демонстрации.

Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что Макэр был задержан как "неизвестный иностранец на незаконном собрании".

Сегодня Макэр был вызван в МИД Ирана. Заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи написал в "Твиттере", что сначала счел невероятным, когда из полиции ему сообщили о задержании британского посла. Через 15 минут после этого звонка посла отпустили, передает Би-би-си.

Сам Макэр отрицает участие в протестной акции, а министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил его задержание. "Задержание нашего посла в Тегеране без оснований и объяснений является грубым нарушением международного права", - заявил Рааб.

По словам Макэра, он посещал акцию памяти, поскольку некоторые из погибших имели британское гражданство.