В Иране призвали выслать британского посла, который сходил на митинг памяти жертв трагедии "Боинга" МАУ

Накануне вечером Роб Макейр был задержан на несколько часов за участие в протестном мероприятии.

В Иране депутат меджлиса в воскресенье, 12 января, призвал выслать из страны британского посла Роба Макейра за участие в митинге протеста в Тегеране против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в связи с уничтожением силами КСИР украинского пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины».

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Об этом заявил Алаэддин Боруджерди, который ранее занимал пост заместителя главы МИД Ирана, сообщает Deutsche Welle.

«Будучи послом, надо знать законы и предписания страны и уважать дипломатические критерии», - отметил он.

Информационное агентство Tasnim цитирует слова депутата, который заявил, что дипломату, который участвует в протестных акциях, касающихся внутренних дел Ирана, нечего делать в Иране. Поэтому министру иностранных дел Ирана Мохаммеду Джавадку Зарифу стоит выслать британского посла, считает Боруджерди.

Накануне вечером Роб Макейр был задержан на несколько часов за участие в протестном мероприятии в Технологическом университете имени Амира Кабира в связи с катастрофой украинского авиалайнера. Правоохранительные органы Ирана обвинили его в том, что он провоцировал демонстрантов на совершение «радикальных действий».

Сам Макейр утверждает, что он не участвовал в демонстрации, которая началась после траурной церемонии в память о 176 жертвах катастрофы украинского самолета.

«Могу подтвердить, что я не участвовал ни в каких демонстрациях! Ходил на акцию, анонсированную как траурная церемония в память о жертвах трагедии PS752. Вполне нормальное желание - отдать дань памяти: некоторые из жертв были британцами. Ушел через пять минут, когда кое-кто начал скандировать лозунги », - написал британский посол в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал УНИАН, Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

В Тегеране накануне начались акции протеста. Сотни людей вышли с требованием наказать виновных в катастрофе самолета Международных авиалиний Украины », сбитого иранской ракетой. Между протестующими и полицией начались столкновения.