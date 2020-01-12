В Иране задержали посла Великобритании, который посетил акцию памяти жертв трагедии "Боинга" МАУ

Министр иностранных дел Великобритании назвал безосновательный арест посла в Тегеране грубым нарушением международного права.

Иранские силовики задержали в Тегеране посла Великобритании Роба Макейра по подозрению в «организации, провокации и управлении радикальными действиями» на массовых акциях, связанных с уничтожением украинского «Боинга».

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Как сообщает SkyNews, Макейр в связи с этим сделал в Twitter заявление о том, что не причастен к демонстрациям.

«Спасибо за все добрые пожелания. Могу подтвердить, что не принимал участия в каких-либо демонстрациях! Пошел на акцию, анонсированную как почтение памяти жертв трагедии рейса PS752», – указал дипломат.

Макейр подчеркнул, что отдать дань уважения погибшим – это нормально, ведь некоторые жертвы были британцами.

«Я ушел через 5 минут, когда кто-то начал скандировать», - указал он.

Дипломата задержали уже после ухода с митинга. Он отметил, что арест дипломатов является незаконным во всех странах.

По информации СМИ, Макейра освободили после более чем часового задержания, обязав явиться на следственные действия по необходимости.

Министр иностранных дел Великобритании назвал безосновательный арест посла в Тегеране грубым нарушением международного права.

«Иранское правительство находится на раздорожье. Оно может продолжать свой путь к статусу парии, со всей политической и экономической изоляцией, которая из этого следует, или сделать шаг к деэскалации трений и ступить на дипломатический путь», – указал он.

Как сообщал УНИАН, Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

В Тегеране накануне начались акции протеста. Сотни людей вышли с требованием наказать виновных в катастрофе самолета Международных авиалиний Украины », сбитого иранской ракетой. Между протестующими и полицией начались столкновения.