Забил до смерти: в Беларуси расстреляли обвиненного в двойном убийстве

Эта была пятая судимость казненного.

В Беларуси расстреляли мужчину, признанного виновным в жестоком убийстве двух женщин.

Об этом сообщает Onliner.

Читайте такжеВерховный суд США приостановил исполнение смертных приговоровСтарший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова рассказала, что 36-летнего Александра Осиповича, жителя Бобруйска расстреляли за умышленное убийство двух лиц, совершенном с особой жестокостью.

Александр Осипович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забил до смерти двух случайных знакомых 26 и 27 лет в квартире своей матери. Одной он нанес 77 ударов руками и молотком, другой – 18 ударов.

Эта пятая судимость в биографии Осиповича. Первый раз его судили в 2000 году, когда ему было 18 лет. Александр нанес семь ножевых знакомому, а тот умер в больнице. Тогда он получил 7 лет лишения свободы. Срок был сокращен по амнистии на 1 год, но отсидел Александр тогда только три года: вышел на свободу в 2003 году по УДО.

Ранее УНИАН сообщал, что бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни.