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В МИД Польши заявили, что Лукашенко ведет двойную политическую игру для удержания власти

20:36, 07 января 2020
Мир
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Александр Лукашенко / REUTERS

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает "Польское радио".

По его словам, Польша готова помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собирается легитимизировать режим Лукашенко.

"Сигналы, которые Беларусь высылает Западу, в дальнейшем слабые. С одной стороны, Лукашенко показывает, что он не готов полностью объединиться, а точнее - поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны, не видно, что он готов внести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для агрессии России. "Украина в какой-то мере подставилась. Россиян начали душить, язык там и прочее - ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там не было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там не было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", - сказал президент Беларуси.

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Теги: #Европа#Александр Лукашенко#МИД Польши