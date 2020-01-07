В МИД Польши заявили, что Лукашенко ведет двойную политическую игру для удержания власти

Польша готова помочь Беларуси приблизиться к Западу, заверил заместитель польского министра иностранных дел.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ведет двойную политическую игру для удержания власти.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает "Польское радио".

По его словам, Польша готова помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собирается легитимизировать режим Лукашенко.

"Сигналы, которые Беларусь высылает Западу, в дальнейшем слабые. С одной стороны, Лукашенко показывает, что он не готов полностью объединиться, а точнее - поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны, не видно, что он готов внести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для агрессии России. "Украина в какой-то мере подставилась. Россиян начали душить, язык там и прочее - ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там не было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там не было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", - сказал президент Беларуси.