Кадыров после фильма о коррупции и зверствах в Чечне анонсировал свое кино (видео)
18:30, 25 мая 2015Мир
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Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал выход фильма "Кто не понял, тот поймет".
REUTERS
Об этом он написал в Инстаграм сегодня, 25 мая.
"Скоро на экранах ваших телевизоров и в кинотеатрах смотрите фильм "Кто не понял, тот поймет", - написал Кадыров.
По его словам, это остросюжетная картина, в которой "после продолжительных переговоров, я согласился на роль главного героя".
Читайте такжеХодорковский: Чечня – практически независимая исламская республика"Отдельные сцены уже сняты. Режиссером является автор знаменитых голливудских фильмов. Также в фильме заняты мировые звезды первой величины", - написал Кадыров.
Эта запись появилась после презентации документального фильма "Семья" о кадыровской Чечне.
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