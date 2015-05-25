Кадыров после фильма о коррупции и зверствах в Чечне анонсировал свое кино (видео)

18:30, 25 мая 2015
Мир
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Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал выход фильма "Кто не понял, тот поймет".

REUTERS

Об этом он написал в Инстаграм сегодня, 25 мая.

"Скоро на экранах ваших телевизоров и в кинотеатрах смотрите фильм "Кто не понял, тот поймет", - написал Кадыров.

По его словам, это остросюжетная картина, в которой "после продолжительных переговоров, я согласился на роль главного героя".

Читайте такжеХодорковский: Чечня – практически независимая исламская республика"Отдельные сцены уже сняты. Режиссером является автор знаменитых голливудских фильмов. Также в фильме заняты мировые звезды первой величины", - написал Кадыров.

Эта запись появилась после презентации документального фильма "Семья" о кадыровской Чечне.

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