Кадыров после фильма о коррупции и зверствах в Чечне анонсировал свое кино (видео)

Об этом он написал в Инстаграм сегодня, 25 мая.

"Скоро на экранах ваших телевизоров и в кинотеатрах смотрите фильм "Кто не понял, тот поймет", - написал Кадыров.

По его словам, это остросюжетная картина, в которой "после продолжительных переговоров, я согласился на роль главного героя".

Читайте такжеХодорковский: Чечня – практически независимая исламская республика"Отдельные сцены уже сняты. Режиссером является автор знаменитых голливудских фильмов. Также в фильме заняты мировые звезды первой величины", - написал Кадыров.

Эта запись появилась после презентации документального фильма "Семья" о кадыровской Чечне.