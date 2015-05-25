У Ходорковского сняли фильм о кадыровской Чечне "Семья" (видео)

"Что такое личная армия Кадырова, сколько денег тратится на Чечню, как в республике притесняют и преследуют простых граждан — ответы на эти и другие вопросы есть в фильме", - говорится в описании к фильму на сайте "Открытой России".

По словам авторов фильма, в республике действует всеобъемлющая система сбора дани, которой облагаются все жители — от предпринимателей до рядовых бюджетников.

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"Выглядит это так: бюджетник расписывается за 20 тыс. рублей, а получает на руки 18 тыс. Оставшиеся 2 тыс. руб. идут в фонд Ахмата Кадырова, которым формально руководит мать Рамзана Аймани Кадырова. Предсказуемо в республике нет закона и защиты прав. Любой гражданин Чечни может быть избит, похищен или убит. В фильме есть множество живых свидетельств людей, ставших жертвами кадыровцев", - отмечают в "Открытой России".

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин лично вручил орден Почета главе Чечни Рамзану Кадырову.