"Надо было убрать его много лет назад!": Трамп прокомментировал уничтожение генерала Сулеймани

По мнению американского президента, убитого американскими военными иранского генерала "ненавидят" даже в его родной стране.

В ответ на уничтожение иранского генерала Кассима Сулеймани президент США Дональд Трамп сначала отреагировал на удивление тихо, опубликовав на странице в Twitter только флаг своей страны. Но теперь он все же прокомментировал операцию американских военных.

В частности, в сообщениях в Twitter он написал, что Сулеймани "ненавидели и боялись" даже в самом Иране, - пишет The Guardian.

"Генерал Кассим Сулеймани убил или серьезно ранил тысячи американцев в течение длительного периода. И он готовился убить еще больше. Но попался! Он напрямую или косвенно ответственный за смерть миллионов людей включительно с большим количеством демонстрантов, которые недавно погибли в самом Иране", - написал Трамп.

"И хотя Иран никогда не сможет это признать надлежащим образом, Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Там не так расстроены, как лидеры во всем мире думают. Его нужно было убрать много лет назад!" - добавил Трамп.

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Он также раскритиковал правительство Ирака за "неблагодарное поведение" после уничтожения иранского генерала в аэропорту Багдада. Трамп написал на странице в Twitter, что Ирак получал "миллиарды долларов ежегодно" от США. И это "лишь верхушка того, что мы для них сделали".

"Народ Ирака не хочет быть под доминированием и контролем Ирана. Но, в конце концов, такой их выбор. За последние 15 лет Иран получил больший контроль над Ираком. И народ Ирака не рад этому. Это никогда не закончится хорошо!" - написал Трамп.