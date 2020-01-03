Проклинали США и жгли флаги: Иран отреагировал на ликвидацию Сулеймани протестами (фото)

По информации Пентагона, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе.

В ряде городов Ирана после пятничной молитвы прошли акции протеста в связи с ликвидацией США иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

По информации иранского телевидения, в протестах приняли участие тысячи граждан. Протестующие скандировали: «Будь проклята Америка», «Будь проклят Израиль».

Отдельные участники акций протеста жгли американские флаги и держали плакаты с портретом Сулеймани.

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3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе. Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.

СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана. Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть".

Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ.

Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии. Сейчас США настоятельно просят американских граждан покинуть территорию Ирака.