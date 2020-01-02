Авиакатастрофа в Казахстане: выжившего пассажира наградили за спасение беременной женщины

Парень также помогал эвакуироваться другим пассажирам.

В Алматы наградили одного из пассажиров недавней авиакатастрофы самолета Bek Air за спасение беременной женщины.

Как сообщает Tengrinews.kz, во время крушения 23-летний Темирлан Кадауов заслонил собой женщину. Сегодня ему официально вручили награду в городском Департаменте полиции.

Правоохранители отметили, что, помимо этого случая, парень, несмотря на травму, помогал эвакуироваться другим пассажирам до приезда экстренных служб.

Спасенная пассажирка рассказала о своем спасении. "Трясло ужасно. Мой сосед Темирлан сразу взял меня за руку. Это была психологическая поддержка. Потом я открыла глаза, а впереди улица, то есть я не вижу самолета, хотя мы сидели в середине, на 11-м ряду. Я должна была сесть на 11А, но села на 11Б, и моего соседа Темирлана зажало больше меня", - вспоминает женщина.

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Как сообщал УНИАН, авария с самолетом Fokker 100 авиакомпании Bek Air произошла утром 27 декабря. На борту было 98 человек, 12 из них погибли, более 60 попали в больницы. В частности, двое граждан Украины. Судно должно было направиться в столицу Нурсултан. Сразу после взлета что-то пошло не так, авиалайнер потерял высоту, несколько раз задел хвостом взлетную полосу и врезался в здание неподалеку.