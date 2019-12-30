В Казахстане назвали еще одну возможную причину катастрофы пассажирского самолета

Следователи рассматривают 3 версии катастрофы самолета в Алматы, во время которой погибло 12 человек.

Министерство внутренних дел Казахстана рассматривает ошибку в работе навигационных служб как еще одну возможную причину катастрофы пассажирского самолета Bek Air.

Об этом заявил глава МВД Ерлан Тургумбаев, передает ТСН со ссылкой на Tengrinews.

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"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. Сейчас рассматриваются три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб", - отметил он.

По его словам, сейчас продолжается осмотр места происшествия и демонтаж обломков лайнера.

Напомним, авария с самолетом Fokker 100 авиакомпании Bek Air произошла утром 27 декабря.

На борту было 98 человек, 12 из них погибли, более 60 находятся в больницах. В частности, двое граждан Украины. Судно должно было направиться в столицу Нурсултан. Сразу после взлета что-то пошло не так, авиалайнер потерял высоту, несколько раз задел хвостом взлетную полосу и врезался в здание неподалеку.