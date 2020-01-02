Папа Франциск призвал не терять надежду на мир без войн

Понтифик по случаю Всемирного дня мира поздравил волонтеров и миротворцев в горячих точках.

Папа римский Франциск по случаю Всемирного дня мира поздравил участников различных инициатив в пользу мира, волонтеров и миротворцев в горячих точках и призвал не терять надежду на мир без войн.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

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«Всем, верующим и неверующим, ибо все мы братья и сестры, желаю никогда не переставать надеяться на мир в мире, который следует изо дня в день совместно строить», - сказал понтифик после сегодняшней молитвы «Ангелус».

Он обратился ко всем собравшимся на площади Святого Петра с призывом к единению и пожелал мира и добра в новом году.

Папа Римский направил отдельное приветствие участникам марша «Мир на земле», который в разных уголках мира, также в Украине, организовала Община святого Эгидия.

«Распространяю свое приветствие и поощрения на все инициативы в пользу мира, которые местные церкви, церковные движения и ассоциации организовали по случаю этого Дня мира», - добавил прнтифик.

Он вспомнил волонтеров, которые находятся «в местах, где мир и справедливость находятся под угрозой», а также военных, осуществляющих миротворческие миссии в зонах конфликтов.

Справка УНИАН. Всемирный день мира - это международный праздник, во время которого верующие обращаются с молитвами к Богу послать мир на Земле и прекратить все кровопролитные войны. Отмечается он 1 января. Его общий лозунг «Прости, и ты получишь мир».

Глава католической церкви Папа Римский Павел VI 8 декабря 1967 года положил начало новому католическому празднику - Дню всемирных молитв о мире. Он совпадает с другим праздником, который отмечают католики 1 января - Днем торжества Пресвятой Богородицы Девы Марии. Впервые Всемирный день мира отмечался 1 января 1968 года.