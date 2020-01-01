"Почему они не выделяют деньги?": Трамп призвал Меркель и Макрона больше помогать Украине
Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь призвал лидеров Германии и Франции усилить помощь Украине.
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Как сообщает «Голос Америки», соответствующие заявления он сделал в общении с журналистами перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Американский президент, в частности, сделал комплимент канцлеру Германии.
«Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине – ред.)? Почему только Соединенные Штаты?», - таким образом президент США призвал европейские страны помочь Украине.
Он также добавил, что НАТО должно помочь Украине:
«Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса – ред.), они также должны больше давать Украине», - сказал президент Трамп.
Кроме того, Трамп заявил, что готов к любому сценарию в Сенате в деле импичмента, потому что уверен в своей невиновности.
Президент США упомянул о большой коррупции в Украине, однако президента Зеленского похвалил, рассказывая о телефонном разговоре с украинским коллегой.
Напомним, в ноябре президент США Дональд Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира. Он также подчеркнул, что США не могут давать большие суммы денег, которые потом будут украдены и отправятся на чужие банковские счета».
«Украина известна как третья самая коррумпированная страна мира», - сказал он.