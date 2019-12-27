Посол опроверг слова Трампа о "третьей самой коррумпированной в мире" Украине

Всюду есть коррупция. В США также она есть, заявил Тейлор.

Временно поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор опроверг тезис американского президента Дональда Трампа о том, что Украина якобы является третьей в мире по коррупции.

Об этом он рассказал журналистам 26 декабря, передает Европейская правда.

Читайте такжеЗеленский лучше отстоял свою позицию перед Путиным, чем Порошенко – Тейлор

«Везде есть коррупция. В США она есть, и это серьезная проблема! Но, конечно же, Украина не является третьим наиболее коррумпированным государством в мире!», – ответил он.

Напомним, в ноябре президент США Дональд Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира. Он также подчеркнул, что США не могут давать большие суммы денег, которые потом будут украдены и отправятся на чужие банковские счета».

«Украина известна как третья самая коррумпированная страна мира», - сказал он.