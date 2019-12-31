Как в мире встречают Новый 2020 год: атмосферные фото с разных уголков планеты

Последними встретят Новый 2020 год американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты будут бить в 13:00 по киевскому времени 1 января 2020 года.

Празднование Нового 2020 года уже в разгаре. Быстрее всего его встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана. Здесь Новый год наступает 31 декабря около 12:00 по киевскому времени.

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Одной из первых стран встретила Новый год Новая Зеландия. Произошло это через час после острова Кирибати, то есть в 13:00 по киевскому времени. Тогда же встретили Новый год и полярники с Южного полюса в Антарктиде.

Следующей страной, которая встретила Новый год, стала Австралия. Здесь празднование началось в 14:30 (по Киеву) на острове Норфолк, а в 15:00 на остальной территории Австралии. Шоу фейерверков в Сиднее считается одним из самых ярких в мире.

В 17:00 по киевскому времени Новый год встретили в Японии и обеих Кореях (Северной и Южной).

Последними встретят Новый 2020 год американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты будут бить в 13:00 по киевскому времени 1 января 2020 года.

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