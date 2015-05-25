В России суд признал экстремистскими песни двух рок-групп

Как говорится в сообщении на сайте суда, с заявлением о признании песен экстремистскими обратился прокурор города Благовещенска.

Согласно сообщению, ранее управление МВД России по Амурской области в ходе проверки обнаружило на странице одного из пользователей веб-сервиса "ВКонтакте" аудиозаписи музыкальных групп "Коловрат" и "Коррозия Металла", содержание которых направлено на возбуждение ненависти и вражды по признаку расовой, национальной и языковой принадлежности.

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"Согласно акту лингвистического экспертного исследования, проведенного Дальневосточным региональным центром судебной экспертизы Минюста РФ, указанные записи содержат призывы к насилию и нетерпимости к представителям неевропеоидной расы, призывы к свержению существующей государственной власти, оправдывают убийства высших должностных лиц РФ", — сообщается на сайте.

Отмечается, что страница пользователя на веб-сервисе "ВКонтакте" уже удалена, однако аудиозаписи доступны для свободного прослушивания и тиражирования.

"Суд пришел к выводу о том, что размещенные пользователем на веб-сервисе "ВКонтакте" аудиозаписи содержат информацию, подпадающую под понятие экстремистского материала, распространение которого на территории РФ запрещено. Судом принято решение о признании экстремистскими материалами пяти музыкальных композиций групп "Коловрат" и "Коррозия Металла", - говорится в сообщении.