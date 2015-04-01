В России адвоката Савченко проверяют на экстремизм из-за записей в Twitter

16:41, 01 апреля 2015
Мир
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Адвокат украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Марк Фейгин заявляет, что по нему начата проверка на экстремизм из-за записей в Twitter.

mark-feygin.livejournal.com

Об этом он написал в своем Twitter.

"Только что позвонил следователь СК Левин, вроде какое-то из подразделений по Москве. По мне начата проверка по экстремизму из-за твиттера", - пишет Фейгин, предположив, что на него началась "охота".

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Фейгин также уточнил, что доследственную проверку ведет управление по Северному округу СК РФ.

Кроме этого, Фейгин заверил, что не отступится от защиты Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 г. на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее к ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.

 

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