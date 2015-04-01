В России адвоката Савченко проверяют на экстремизм из-за записей в Twitter

Об этом он написал в своем Twitter.

"Только что позвонил следователь СК Левин, вроде какое-то из подразделений по Москве. По мне начата проверка по экстремизму из-за твиттера", - пишет Фейгин, предположив, что на него началась "охота".

Только что позвонил следователь СК Левин, вроде какое-то из подразделений по Москве. По мне начата проверка по экстремизму из-за твиттера. — Mark Feygin (@mark_feygin) 1 Квітень 2015

Я полагаю, со стороны органов на адвоката Фейгина начата "охота" догадайтесь с какой целью?.. — Mark Feygin (@mark_feygin) 1 Квітень 2015

Читайте такжеБасманный суд Москвы отклонил очередную жалобу защиты Савченко

Фейгин также уточнил, что доследственную проверку ведет управление по Северному округу СК РФ.

Подтверждается, не шутка. Следственное Управление по Северному округу СК ведёт по мне доследственную проверку по экстремизму. Из-за твиттера — Mark Feygin (@mark_feygin) 1 Квітень 2015

Кроме этого, Фейгин заверил, что не отступится от защиты Савченко.

Как бы ситуация не повернулась, заверяю украинцев и наших, я от защиты Надежды не отступлюсь и не очкану. У нас, у Фейгиных это не принято. — Mark Feygin (@mark_feygin) 1 Квітень 2015

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 г. на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее к ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.