Самым молодым миллиардером 2019 года стала 22-летняя Кайли Дженер

Дженер основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов.

Самым молодым миллиардером 2019 года стала 22-летняя американка Кайли Дженер.

Об этом сообщает Bloomberg, передает «Украинская правда».

Читайте такжеГейтс возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Дженер основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов.

По данным издания, за 2019 года самые богатые люди мира стали богаче на 1,2 триллиона долларов, что на 25% больше, чем у них было в конце 2018 года. В то же время из 500 самых богатых людей мира у 52 сократились доходы.

Больше всего в 2019 году, на 36,5 миллиарда долларов, разбогател француз Бернар Арно, став третьим самым богатым человеком мира и одним из трех на планете с состоянием в более 100 миллиардов долларов.

Несмотря на сокращение состояния почти на девять миллиардов долларов, владелец Amazon Джефф Безос остался возглавлять рейтинг самых богатых людей мира по более 111 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, журнал Forbes определил победителей и лузеров среди миллиардеров по 2019 год.