Победители и лузеры среди миллиардеров за 2019 год: Forbes назвал фамилии
Журнал Forbes определил победителей и лузеров среди миллиардеров по 2019 год.
ТОП-5 победителей добавили ксвоим состояниям почти 112 миллиардов долларов, пишет журнал.
Читайте такжеКак стать миллионером в 5 лет: Forbes назвал самых успешных видеоблогеров 2019 года (видео)Отмечается, что победитель в этом году Бернар Арно – третий самый богатый человек на планете, он разбогател на 40 миллиардов долларов, и сейчас является одним из трех людей в мире, чьи доходы превышают 100 миллиардов долларов.
Глава Facebook Марк Цукерберг, которые занял второе место, стал на 22,1 миллиарда долларов богаче. В прошлом году он был лузером.
А вот крупнейший в прошлом году победитель Джефф Безос попал в список лузеров из-за бракоразводного процесса с женой Маккензи Безос, потеряв более 30 миллиардов долларов.
Победители:
1. Бернар Арно, глава модного конгломерата LVMH
+$40 миллиардов, собственный капитал: $107,7 миллиарда.
2. Марк Цукерберг, основатель Facebook
+$22,1 миллиарда, собственный капитал: $72 миллиардов.
3. Амансио Ортега, глава Inditex
+$17,3 миллиарда, собственный капитал: $74,9 миллиарда.
4. Стив Баллмер, экс-гендиректор Microsoft
+$16,3 миллиарда, собственный капитал: $56,3 миллиарда.
5. Мукеш Амбани, глава Reliance Industries
+$16,1 миллиарда, собственный капитал: $61,4 миллиарда.
Лузеры:
1. Азим Премджи, глава индийской технокомпанії Wipro Limited
-$14,1 миллиарда, собственный капитал: $7,2 миллиарда.
2. Джефф Безос, Amazon
-$13,1 миллиарда, собственный капитал: $109,7 миллиарда.
3. Субхаш Чандра, глава индийского медиа-конгломерата Essel Group
-$3,4 миллиарда, собственный капитал: $660 миллионов.
4. Трэвис Каланік
-$3,1 миллиарда, собственный капитал: $2,8 миллиарда.
5. Ян Чжи
-$3 миллиардов, собственный капитал: $2,1 миллиарда.
Ранее УНИАН сообщал, что Билл Гейтс снова стал самым богатым человеком на планете.