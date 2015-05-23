Бизнесмен, знавший Путина в 90-х: Березовский и Ходорковский "попались" на первое впечатление о президенте

Именно на хорошее впечатление, которое Владимир Путин обманчиво производил при первой встрече, в свое время "попались" Борис Березовский и Михаил Ходорковский.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал бизнесмен родом из Петербурга Максим Фрейдзон, который в Нью-Йорке пытается судиться с компаниями "Газпром" и "Лукойл" и их руководством в рамках закона "О подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных организациях".

"Думаю, что на этом попались и Березовский, и Ходорковский. Потому что человек невольно моделирует своего визави сообразно себе. Есть какие-то, как говорят в преступном мире, "понятия", есть какие-то рамки, в которых человек будет себя держать. А здесь, как мне тогда показалось, этих рамок нет в принципе", - рассказывает он.

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Фрейдзон также отмечает, что ему еще тогда показалось, что у Путина есть фетиш денег, причем как какой-то абстрактной идеи.

"Может быть, как способа защиты от этого мира. Было понятно, что и в КГБ пошел, чтобы организацию за собой поставить. В общем, было видно, что он пытается защититься и что для него этот сакральный фетиш денег является одновременно защитой от всех возможных неприятностей. А если добавить сюда расхожую мысль, популярную в России, что "за деньги все можно"…" - продолжает бизнесмен.

Также Максим Фрейдзон заявил, что политика Путина направлена на уничтожение России и на окончательный развал того, что удалось так или иначе построить после окончания коммунистической власти в РФ.