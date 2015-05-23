Бизнесмен рассказал, как Путин в 90-е брал взятки: "Деньги брал Леша Миллер. А Путин писал сумму во время беседы"

В Нью-Йорке бизнесмен родом из Петербурга Максим Фрейдзон пытается судиться с компаниями "Газпром" и "Лукойл" и их руководством в рамках закона "О подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных организациях".

В интервью Радио Свобода Фрейдзон утверждает, что эти компании незаконно приобрели его доли в нефтяном бизнесе, существовавшем с 90-х. Кроме того, Фрейдзон оказался свидетелем ранней карьеры Владимира Путина и решил рассказать подробности.

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Фрейдзон рассказывает о связах с коллегами из криминального мира нынешнего главы "Газпрома" Алексея Миллера, миллиардера Геннадия Тимченко.

Также он утвердительно отвечает на вопрос о встречах Владимира Путина с главарем "тамбовской" ОПГ Кумариным (Барусковым).

Специализацией бизнесмена было тогда производство оружия.

"Была сделана специальная программа создания полицейского оружия, и по этой программе мы несколько раз встречались с Владимиром Владимировичем Путиным, который тогда занимался внешнеэкономической деятельностью. Ну и, само собой, наше СП было зарегистрировано отделом внешнеэкономической деятельности мэрии, которое возглавлял Путин", - рассказывает он.

"Он (Путин - ред.) в тот момент, в числе прочего, курировал правоохранительные органы, и как раз с его отделом в мэрии мы вместе писали программу по внедрению полицейского оружия в правоохранительные органы. Программа была сначала региональная, потом планировалось сделать ее федеральной, потому что она требовала изменения так называемого ноль-первого приказа о том, какое оружие может состоять на вооружении у полицейских. Это согласовывалось с Владимиром Владимировичем, с руководством ФСБ, с руководством МВД и с московским ведомством, которое этим тоже занималось. На этом фоне мы достаточно продуктивно работали", - рассказал Фрейдзон.

По словам бизнесмена, ему приходилось давать взятки Путину, который просто писал суммы во время беседы.

"Деньги всегда обычно брал помощник Владимира Владимировича Леша Миллер. А Владимир Владимирович в свойственной сотруднику спецслужб манере просто писал сумму во время беседы. (...) Лично в руки денег я ему не давал. Но Леша Миллер вполне справлялся с этой приятной функцией. Может, конечно, оставлял себе, но почему-то я сомневаюсь", - сообщил Фрейдзон.

Также бизнесмен назвал сумму взяток - 10 тысяч долларов.

"По тем временам – деньги. Сумма зависела, насколько я знаю, от того, какой планируется профит. У нас впереди было еще много шагов. Мы рассчитывали на то, что будем снабжать петербургскую полицию и это будет долговременный заказ, работа производства в Военмехе. То есть это был долгострой", - рассказал бизнесмен.

В исках Фрейдзона к "Газпрому" и "Лукойлу", по его собственным словам, президент РФ не упоминается, так как он "решил не нагнетать политики в и без того сложный процесс".

Гражданин Израиля и России Максим Фрейдзон потребовал от структур "Газпрома" и "Лукойла" в целом 540,9 миллиона долларов в качестве компенсации за долю в подконтрольном им ЗАО "Совэкс" – до 2013 года единственном ТЗК петербургского аэропорта Пулково. Иск был подан в суд Южного округа штата Нью-Йорк 18 июля 2014 года, ответчиками были названы "Лукойл", Lukoil North America, "Газпром", "Газпром нефть" и "Газпромнефть-Аэро".

Персонально ответчиками названы председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, генеральный директор "Газпром нефть" Александр Дюков и директор бункеровочной компании "Лукойл-Бункер" Али Беглов. Всем этим людям Фрейдзон приписывает связи с криминальным миром, иск подан в рамках так называемого закона RICO – "О подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных организациях".