Бизнесмен о Путине из 90-х: Он не человек в нашем понимании, у него нет внутренних понятий о добре и зле

По Владимиру Путину было еще в 1990-е годы видно, что он ничем не отягощен абсолютно, было понятно, что обыкновенные человеческие мерки у него отсутствуют.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал бизнесмен родом из Петербурга Максим Фрейдзон, который в Нью-Йорке пытается судиться с компаниями "Газпром" и "Лукойл" и их руководством в рамках закона "О подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных организациях".

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"А что касается самого Владимира Владимировича, то это человек, как бы это сказать… Он не человек в нашем понимании. Это не что-то инфернальное или в него бес вселился, но, видимо, там внутри что-то очень сильно когда-то сломалось, человеческих реакций там нет. Как это описать, даже не знаю. У меня были разные знакомые в тот период в Петербурге. Были люди, которые любили женщин, деньги, машины. Но они были при этом живые, у них были какие-то внутренние грани, себе поставленные: вот это я делать буду, а вот здесь я уже не буду, потому что себя не буду уважать. По Владимиру Владимировичу было видно, что он не отягощен абсолютно. То ли это школа КГБ его так научила, то ли что-то еще, но было понятно, что никакие обычные человеческие мерки – какой-то благодарности, какой-то грани нет. Я пытаюсь найти метафору…. Ну, какой-нибудь самый страшный бандит не стал бы душить девочку ее же бантиком ради конфетки. Все-таки, как-то неудобно. А вот здесь было понятно, что есть только целесообразность, и больше ничего", - говорит Фрейдзон.

Бизнесмен подчеркивает, что в этом и проявляется ужас советского человека в целом, который утратил понятие о добре и зле в принципе, так вот у этого человека этих внутренних понятий нет вообще.