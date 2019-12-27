Наводнение в Венеции нанесло ущерб собору Святого Марка на $5,5 миллионов

Собор находился под водой около 24 часов.

Наводнение в Венеции нанесло собору Святого Марка ущерб в размере $5,5 млн.

По данным издания Travel and Leisure, после ноябрьского наводнения собор был закрыт на неделю на реконструкцию.

Смотритель собора Святого Марка Карло Альберто Тессерин рассказал, что сотрудники базилики постарались замаскировать проблемы, которых внутри намного больше, чем снаружи.

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Уточняется, что собор находился под водой около 24 часов. Впервые в истории она попадала внутрь через окна. При этом, опасна не сама морская вода, а соль, которая в ней содержится, так как она разъедает мозаику и кирпичное основание.

Когда церковь строилась, ее специально разместили в самом безопасной части Венеции. Но время показало, что в Венеции нигде нельзя защититься от наводнений.

В настоящее время тысячи венецианцев протестуют против круизных лайнеров, прибывающих в город. По мнению горожан, лайнеры провоцируют и усиливают наводнения в городе.