США готовятся развернуть на Аляске систему противоракетной обороны
На полуострове будет располагаться радарная установка дальнего действия для раннего обнаружения ракет противника.
Соединенные Штаты готовятся развернуть на Аляске системы противоракетной обороны (ПРО).
Как сообщается в пятницу, 22 мая, на сайте министерства обороны США, с 2020 года на полуострове будет располагаться радарная установка дальнего действия для раннего обнаружения ракет противника, сообщает Deutsche Welle.
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Предположительно ее установят на базе военно-воздушных сил в центре северного американского штата. Окончательное решение о развертывании ПРО будет приниматься после проверок безопасности проекта и его влияния на окружающую среду.
Американские военные заявляли в марте 2015 года, что радарная установка необходима для отражения возможных ракетных ударов из Ирана и Северной Кореи. Расходы на ее создание и размещение составят немного меньше миллиарда долларов. В конкурсе на реализацию проекта принимают участие такие компании, как Raytheon, Boeing и Lockheed Martin.