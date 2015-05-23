США готовятся развернуть на Аляске систему противоракетной обороны

Соединенные Штаты готовятся развернуть на Аляске системы противоракетной обороны (ПРО).

Как сообщается в пятницу, 22 мая, на сайте министерства обороны США, с 2020 года на полуострове будет располагаться радарная установка дальнего действия для раннего обнаружения ракет противника, сообщает Deutsche Welle.

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Предположительно ее установят на базе военно-воздушных сил в центре северного американского штата. Окончательное решение о развертывании ПРО будет приниматься после проверок безопасности проекта и его влияния на окружающую среду.

Американские военные заявляли в марте 2015 года, что радарная установка необходима для отражения возможных ракетных ударов из Ирана и Северной Кореи. Расходы на ее создание и размещение составят немного меньше миллиарда долларов. В конкурсе на реализацию проекта принимают участие такие компании, как Raytheon, Boeing и Lockheed Martin.